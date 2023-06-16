印尼國防部決定花費8億美金（約新台幣245億元）從卡達購買12架二手的幻象2000戰鬥機（Mirage 2000-5）引起了爭議，許多人質疑這項政策，甚至印尼總統佐科威（Joko Widodo）自己都曾經令不要購買二手軍備，不過國防部認為，幻象2000可以作為飆風戰機（Rafale）交付前的一個過渡裝備，因為飆風戰機的技術和平台介面就是從前者發展而來。不過價格似乎比全新機行情高出了一倍。

Kemenhan RI menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur bekas Qatar berjenis Mirage 2000-5.



Pesawat tempur bekar yang pertama kali diperoleh Qatar dari Perancis pada tahun 1997 ini tercatat yang tertua berusia 26 tahun. < #Kemenhan #Prabowo #PesawatTempur pic.twitter.com/hKCJyzmJKz — Kompas.com (@kompascom) June 15, 2023

據印尼《Kompas》15日報導，該國國防部解釋12架二手的幻象2000在未來5年填補空中力量缺口最適當的一個機種，雖然已經老舊，但是幻象2000技術介面接近新一代戰機，因此使用它可以作為飆風（Rafale）戰機交付前的的一個過渡選擇，但是外界專家警告說，購買二手戰鬥機未來可能會帶來新的問題。

荷蘭空軍的幻象2000-5型資料照。（示意圖 Shutter Stock）

此外，根據militarymachine.com 2020年有關幻象2000-5型最近一次的全新機報價資訊，為3千零60萬美金（約新台幣9.4 億元），購買12架的價格應落在113億新台幣之間，而這次印尼想要購買的二手機批價，似乎遠超過一倍，不知是哪個環節出了問題。

印尼國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）表示，先前購買的飆風飛機最早要等3年才會交付，但作戰準備時間更長，至少需要5年。在等待期間，現有 的印尼戰鬥機都已經老舊且需要修理。「因此我們需要暫時性的威懾力量，我們在幻象2000上看到潛力，」

蘇比安托也談到，在購買幻象2000之前，他也與幾個國家交涉過購買F-16戰鬥機，例如希臘、埃及和美國。然而，由於烏俄戰爭仍在進行中，沒有國家願意出售二手戰機。「所以，我們不得不購買新的。但如果是新的，也還要等5年才能投入使用，」