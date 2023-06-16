義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）率團來台，進行為期6天的訪問行程，總統府發言人Kolas Yotaka 今表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統預計6月19日上午，於總統府內接見訪問團，就經貿交流、科技產業合作、印太區域安全等議題交換意見。

Kolas 表示，此行為錢益友副議長繼2014年及2019年以參議員身份訪台後，第三度訪問台灣，訪團成員尚包括首度訪台的慕雷莉（Elena Murelli）參議員。這不僅是義大利新政府上任後，首度來台的國會議員訪團，也是台義雙方設立代表處以來，來訪的最高層級，具有重要意義，更展現義大利的友台力量正在成長茁壯。

Kolas 指出，義大利眾議院於去年通過多項友台議案，包括支持義國政府強化印太戰略並關注台海情勢等；而錢益友副議長與慕雷莉參議員在今年5月，也參與歐洲各國議員連署，公開支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）及出席「世界衛生大會」（WHA），力挺台灣不遺餘力。

Kolas 表示，台灣與義大利是共享普世價值的民主夥伴，期盼透過此次面對面交流，台義雙方持續深化各領域的合作夥伴關係，持續攜手合作提升全球民主韌性，並持續為台海及印太區域的和平穩定共同努力。