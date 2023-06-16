台東縣政府計畫耗資7億元，於新生路公五停車場興建首座立體停車場，以解決市區假日停車位難求問題，引發外界質疑造價過高，加上案件送審倉促，議員直指有故意閃避程序會之嫌，今於議會進行專案報告，多位議員認為計畫急迫性不足，建議縣府審酌。
縣議員潘貴蘭表示，「台東市新生路停五立體停車場工程案」中央5月3日核定通過，縣府5月底才送議會審查，因金額過大加上未給予充分了解審議的時間，不免有故意閃避程序會的嫌疑。
縣議員林參天則說，花7億建停車場的計畫並不是很急迫，建議縣府暫時不急著發包，應優先考慮成立台東縣專屬醫療基金，留住醫護人員，提升在地醫療服務品質。
縣議員陳宏宗同樣認為立體停車場無急迫性，他說縣府應從長計議，投入的成本跟回收與會不會造成該區交通更多的問題，要求縣府研議暫不執行。
除了急迫性備受質疑外，立體停車場選址為新生路公五停車場，但土地為台東市公所管轄，土地使用也成為議員關注焦點，對此，台東縣政府建設處長蔡勝雄表示，未來將採土地撥用方式，目前正在與台東市公所辦理相關程序中。
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