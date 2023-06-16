「我2個兒子被押走，歹徒要求付500萬才肯放人！」歸仁警分局昨晚接獲婦人報案稱孩子遭擄，隨即成立專案小組，昨深夜趁嫌犯押被害人盧姓弟弟取贖款時救人，後續也救出盧姓哥哥，並陸續逮獲17嫌。盧姓兄弟因求職遭詐騙集團囚3天，期間遭棍棒毆打、持槍威嚇，以為再也看不到明天太陽，相當感謝警察救命之恩。

20多歲盧姓兄弟檔與鍾姓男子求職，驚覺對方竟是從事詐騙的假公司，被要求當車手的2人，因此拒絕配合，竟遭犯罪集團擄走，囚禁3天，期間遭暴力毆打，歹徒還要盧男向家屬要求交付500萬元，才肯放人。歸仁警方獲報，4小時內火速救出肉票，陸續逮獲17嫌。

警方指出，昨天深夜在仁德區趁謝嫌等4人欲取贖款時，當場逮捕，並先救出被害的盧姓弟弟。得知盧姓哥哥與另名鐘姓男子被同批歹徒控制在南區一處民宅，且遭人持槍抵頭，揚言「若拿不到錢，就押到山上滅口」。

歸仁警方會同第六分局今天凌晨發動攻堅，除救出盧姓哥哥與鐘姓被害人之外，當場查扣歹徒的22支手機、西瓜刀4把、斧頭1把、棍棒1支、監視器主機1組、商業本票2本、假投資公司印章2枚，以及假投資契約書等證物。

歸仁分局表示，此案有如柬埔寨虐囚案翻版，歹徒囚禁應徵者並施予凌虐，專案小組安全救出3名被害人，並逮捕犯嫌11男6女，後續將擴大偵查，釐清有無其他被害人，並朝擄人勒贖、私行拘禁、質押人口、詐欺、傷害、恐嚇及組織犯罪條例等罪嫌，報請台南地方檢署檢察官指揮偵辦。