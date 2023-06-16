許傑輝因性騷擾事件退出演藝圈，連帶影響《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季拍攝，本由許傑輝飾演的「火寮一哥」昨已確定換角。該劇導演鄧安寧今（16）日接受本報訪問，他表示發生這件事情，百感交集是一定的，但自己必須中立，靠A或靠B都不對，「一種米養百種人，我們實在無法替當事人說什麼。大家平平安安健健康康，願心傷者平復。」至於許傑輝是否有致電道歉，他說：「完全不需要對我個人道歉，大家都是遺憾發生這種狀況。」

鄧安寧透露許傑輝進《我的婆婆》劇組後，其實只拍了1個工作天，拍攝的量不多，因為已經確定換角，所以拍完的畫面都會捨棄重拍；而「火寮一哥」人選尚待確定中。至於劇組現在氣氛，他說大家都默默的努力，先把工作做好再說，「最後的成果才是觀衆在意的吧！」

而關於該劇製作後續，製作人陳慧玲今因忙碌無法受訪，但她昨透露整個劇組損失粗估有300萬，據知因為一些拍攝場景已付費得先拍掉，劇組目前只能隨機應變。