民進黨爆發性騷擾、吃案風波，引爆社會熱議，台灣民意基金會今( 16 日)公布「賴清德處理民進黨性騷擾案的民意反應」民調，結果顯示20歲以上台灣人中，有35%滿意、31%不滿意，滿意者略高於不滿意4%。對於民調結果和民進黨昨請女權團體到黨部上課，講師還讚賴清德「可愛」、唯一答對的學員，民眾黨立委陳琬惠吐槽，「真的秀過頭了」，也指出35%滿意應該是同一群賴清德的堅定支持者。

台灣民意基金會民調顯示，「對黨主席賴清德處理性騷擾案的整體表現」，有9.9%非常滿意，24.6%還算滿意，17.2%不太滿意，13.5%一點也不滿意，21.1%沒意見， 13.7%不知道、拒答。約35%基本上滿意賴處理綠營性騷擾案的整體表現，31%不滿意。且泛綠陣營皆有約6成滿意，藍白營則都是5成左右不滿意。

民眾黨立委陳琬惠今也在政論節目《新聞大白話》分析，「35%跟賴清德的支持度就差不多，大概就是那群人，怎樣都相信他，覺得民進黨好壞，但是賴清德還是很棒」。

對於有新聞報導，民進黨昨日請來女性權益促進會副理事長黃嘉韻上性平課，黃還讚賴清德「可愛」、「全場只有他答對」；陳琬惠也吐槽，「真的秀過頭了」，全場只有賴答對，代表民進黨的黨工真的還有很多要精進的地方。她也透露，女權會長期以來跟民進黨關係比較好，應該是去幫忙綠營塑造一下形象。