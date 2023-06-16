汐止某私幼昨也傳出1幼童驗出微量安眠藥反應，新北市教育局表示，15日、16日立即進行家長到園採檢意願調查，17日上午9時土城醫院將到園採檢，該汐止幼兒園有131名幼生，截至晚間7時統計，逾80位、6成以上家長同意採檢，選擇以驗尿居多，也有家長希望抽血、驗尿都做好安心。

教育局表示，15日接獲訊息，立即與當事幼生家長聯繫，同時指派專案專業輔導員，主動提供家長相關諮詢與聯繫，並派員至該園稽查、留存監視器資料，並啟動行政調查；17日由衛生局協調專責醫院土城醫院指派醫師到園採檢，並提供後續醫療諮詢服務。目前該汐止幼兒園園務運作正常。

教育局於8日及9日已全面稽查該集團在新北的23間幼兒園，查獲違規11園，違規樣態大多為收據未留園備查、餐點未留樣、採分科教學等。處負責人6000元以上、6萬元以下罰鍰，並令教保服務機構限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。

另監視器運作情況，資料應保存至少14日以上，有1間未裝設監視器、4間未依規定保存14天，教育局將強力督導園所立即改善，並納入稽核各園的重點項目。

教育局強調，該汐止幼童尿檢案，部立台北醫院已公布檢驗為陰性，呼籲外界尊重醫療專業勿臆測發布不實言論。