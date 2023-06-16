57歲男星許傑輝接連遭女星黃云歆、啦啦隊女神短今控性騷，風暴越演越烈。許傑輝昨（15）日透過臉書宣布「退出演藝圈，停止所有公開活動」。對此，昔與許同為《全民最大黨》班底的白雲接受《中時新聞網》訪問透露他「私下真實面」。

獨／許傑輝12年前性騷退《大悶鍋》 白雲不忍揭他私下真實面

白雲表示，「以許傑輝的資歷絕對是我的導師，他在表演學上相當盡心盡力，當老師是當之無愧，不過，在私領域部分，身為一個公眾人物真的要很小心。」另外，白雲感嘆地說，「如果許傑輝退演藝圈後，真的是圈內的損失，以他的才華來說，真的沒話講，我們都望塵莫及」。

若許傑輝退出演藝圈，白雲感嘆表示，「演藝圈的損失」。（游定剛拍攝）

當年退出《最大黨》節目，傳出是許傑輝和團隊理念不合，不過後來爆出實情是他涉性騷案，才自動請辭，該節目製作人王偉忠也證實此事。白雲聽聞此事說，「我們當時都不知道，因是高層(電視台)去了解，我們《最大黨》都是Live節目，每天必須要那時候出現，每個人都有要忙的事，就沒有太去在乎」。

藝人白雲（游定剛拍攝）

如今許傑輝深陷性騷風暴。白雲則說，「就是面對事件，讓自己沉澱一下，人難免都會有過錯，輝哥未來若沒有在演藝圈，他絕對是一個很好的戲劇導師，不要因這件事而被打倒了」。