新北市一年平均約有300名未成年的小爸媽，小爸媽因家庭支持和教養知識不足，以及經濟壓力等，使新生兒無法獲得良好的照顧，台灣卡多摩嬰童館號召27家嬰幼兒相關產品廠商以優惠價提供育兒用品，每年提供300份愛兒包，今年更擴大到經濟弱勢家庭，加碼提供200份幼幼包，全力支援育有新生兒的小爸媽與弱勢家庭。

新北市副市長劉和然表示，社會局在2020年委託善牧基金會培家中心成立小爸媽個管中心，並運用嘉威會計事務所響應「愛心大平台」的善款，購買愛兒包，以幫助小爸媽「甜蜜的負擔」。台灣卡多摩嬰童館自2020年即響應新北市愛兒包支持小爸媽後盾計畫。

善牧基金會新北市區主任鄭雅甄表示，以往社工要走入小爸媽家裡服務時，常常會受到拒絕，但在愛兒包計畫的支持下，社工藉由免費提供育兒所最需要的物品進場，後續就能順利展開育兒指導、生涯規劃、情緒支持等服務，以提升小爸媽的親職及照顧知能，小爸媽後續也會利用IG、FB與社工連結、諮詢。

台灣卡多摩嬰童館總經理黃瑞桐表示，卡多摩的理念是「因為小孩、世界更美好！」過去該公司就有與勵馨合作小腳ㄚ計畫，在響應新北市愛兒包計畫時，也感謝杏豐、龍億、永豐耀、金百利克拉克、萊雅、璟豐、友華生醫、成媄國際、衛麗生、賀聲行、詩比樂等協力廠商，大家共同以優惠價支持愛兒包和幼幼包。