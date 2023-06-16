新竹都城隍廟攤商陳美枝擔任消防志工多年，去年曾協助已逝的街友慶順伯捐贈水箱車，為延續善意再發起募款，要以「都城隍爺」之名捐價值600萬元消防車，中間一度募款停滯，但昨日募款達標，讓她開心的在臉書分享這個喜訊，她說除了感動的哭，更要把消防車認真完成。

陳美枝在都城隍廟廣場內經營知名的「雅珍號」美食，她除了是消防局鳳凰志工之外，平常出勤或有任務時，都會料理佳肴慰勞消防弟兄們，大熱天時也常送上冷飲讓分隊同仁消暑，是大家口中親切的「美枝姐」。

1位已逝的街友慶順伯，生前時常在都城隍廟附近活動，並與廟內攤商陳美枝結為好友，慶順伯生前曾向陳美枝表達，想留在新竹市的願望，想為竹市做點事、回饋地方，因此在陳美枝建議下，決定捐贈1輛造價400萬元的小型水箱消防車，陳美枝也在去年協助他圓夢。

為了延續善念，陳美枝去年發願要在今年都城隍爺生日時，以都城隍爺名義捐贈1輛600萬元的消防車。但第2台消防車下訂後種種原因造成金流中斷，但陳美枝沒有放棄，經討論後，都廟方同意透過原有的捐款帳戶，以指名捐贈的方式專款專用，讓募款過程變得更簡單。

去年10月起，1個月內募到100萬元，經過幾個月又募到了200萬元，但過了200萬後，遇到撞牆期，不過，在各方支持下，終於在昨天募集所有款項，陳美枝也開心在臉書分享此事。

粉專《城隍爺的消防車》也發文，「捐款金額已達目標金額，已告知廟方及銀行停止收款」，並表示接下來陳美枝一有時間就北上造車廠確認進度，並且與車廠端討論如何可以打造更符合實際需求的消防車，也期待捐贈典禮到來。