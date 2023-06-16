換做是你會願意伸出援手嗎？律師呂秋遠分享，日前他在便利商店遇到一名媽媽情緒爆發，不斷飆罵孩子：「你就是廢物、豬腦袋，跟你爸一樣是廢物，我不要你了」，一名年輕女子見狀忍不住上前安慰快要哭出來的孩子，接著又怒嗆媽媽：「不會養，就不要生」。這起讓人揪心的事件曝光後，引來超過5萬網友按讚，大嘆：「其實媽媽小孩都很可憐」。

律師呂秋遠在個人臉書發文表示，某天晚上8點多，他在超商看到一名疲累的上班族媽媽帶著國小低年級的孩子買晚餐，孩子除了背著書包外，還有另一個背包、水壺等重物，和媽媽一樣露出一臉「累壞了」的神情，從母子的對談中，可以確定孩子剛從補習班下課。

沒想到，媽媽下一秒突然情緒爆發，拉高分貝瘋狂數落孩子，「都是你，動作這麼慢、吃飯也慢、走路也慢、寫功課也慢，你到底會什麼？」儘管孩子解釋功課太多實在寫不完，媽媽也聽不進去，持續謾罵：「藉口！都是藉口！你就是廢物、豬腦袋，跟你爸一樣是廢物、沒用的東西」、「你一輩子都沒用！你就是爛」。

呂秋遠觀察，孩子的眼中充滿恐懼，幾乎快要哭出來，但始終不發一語，緊緊黏在媽媽身邊，試圖想要牽手，而媽媽則是不斷用力甩開，「就像他是瘟神一樣」。而媽媽羞辱孩子的聲音整間店都聽得一清二楚，但路人和店員都沒有上前干涉。

「我不要你了，你這個廢物！」媽媽此話一出，讓一名年輕女子再也聽不下去，她蹲下來對孩子溫柔地說，「你不要在意媽媽對你說了什麼，她很生氣，所以說出來的話很傷害你」，強調媽媽說的話都不是真的，功課做不完、吃飯慢、走路慢，都沒有關係，「你不是廢物，你是很好的孩子」。

呂秋遠表示，這時媽媽張大了嘴巴，露出不可置信的表情，年輕女子再度開口，「我知道你很累，但是你的小孩一樣上課一整天，他也很累，不會養，就不要生，好嗎？」甚至苦勸媽媽盡快離婚，別一直咒罵老公是廢物，媽媽聽完頓時羞愧地落荒而逃，直說：「不買了！不買了！我們回家去」。

貼文曝光後，不到一天就累積超過5.2萬人按讚，「每次聽到大人狂罵狂催小孩都覺得被精神霸凌」、「令人心疼的孩子」、「那個媽媽差不多要垮掉了，要想辦法走出這個困境」、「看著文章就想哭，媽媽很辛苦，如果生活輕鬆一點，就不會把情緒丟在小孩身上」、「其實媽媽小孩都很可憐」。

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