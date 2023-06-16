海尾仔自行車道旁海岸擁有無敵海景，但2021年因高灘處宣告自行車道封閉，遂以鐵門形式一併阻隔了民眾前往海灘的通道，但要求開放的聲音至今未曾間斷，新北市議員鄭宇恩要求高灘處考量在兼顧安全與近用海洋政策的前提下，開放人行通道，讓民眾可以通往海岸散步休憩；高灘處指出，後續鐵門會改以P型路阻的方式開放行人通行。

淡水金色水岸海尾仔段自2107年開通以來，以海岸及夕陽景觀吸引遊客造訪，也成當地居民休憩的首選，然而由於2021年發現靠近動物之家側的步道有沉陷的狀況，新北市政府高灘處因此宣布永久封閉自行車道。

鄭宇恩與當地崁頂里長吳庭岳今(16)日邀集相關單位前往現勘，要求高灘處在考量兼顧民眾安全與近用海洋政策的前提下，開放人行通道，讓民眾可以通往海岸散步休憩；長期則請市府配合中央推動北海岸建置自行車專用道的政策，推動淡水沙崙到三芝淺水灣的自行車動線的串聯。

吳庭岳指出，封閉近2年來，當地要求開放的聲音持續不曾間斷，部分前往海灘欣賞海岸美景的民眾只能翻牆前往，產生更多危險，希望市府可以考量開放行人通往海灘的通道；鄭宇恩表示，若市府考量淡水海尾仔海岸的安全不開放自行車通行，仍不應過度限制民眾近海權益，可透過現場告示和提醒，適度做出開放。

鄭宇恩也提到中央正辦理「北海岸及東北角地區建置自行車專用道可行性評估委託案」，有中央資源協助整合及規畫從淡水沙崙到三芝淺水灣的自行車道動線串聯，要求新北市政府積極配合及爭取。

對此，高灘處承諾將於一個月內改以P型路阻的方式，打開現在豎立在海尾仔海岸的鐵門，採開放行人通行、維持自行車道封閉的方式來推動，另外也會另新設告示因海象變化難測，提醒民眾要注意自身安全。

至於單車道的部分，高灘處指出淡水海尾仔段自行車道遭長期遭海浪侵蝕，造成下方嚴重掏空、沉陷，後續該路段預定採高架自行車道方案，工程預估1.1億元，目前由公路總局整體規畫中，未來完工可串連銜接至環島1號自行車道路網，往北通往北海岸，往南通往公司田溪自行車道或接藍海橋通往淡水市區。