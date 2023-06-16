針對行政院認為《台美21世紀貿易倡議》僅需送請立法院查照，而無須經立法院審查的立場，國民黨副發言人呂謦煒質疑，美國國會能對該倡議進行審查，反觀民進黨政府卻架空立法院，擺明了是將立法院當成執政黨的立法局，逃避民意的監督。

呂謦煒表示，雖然樂見台美雙方簽署倡議，有助於深化雙方經貿合作領域及互惠關係，但是該倡議簽署後是否將會對台灣的部分產業產生箝制與衝擊？對於雙方權利義務的改變是否爭取到台灣的最大利益？民進黨政府皆未公開對人民說清楚講明白，就想要強渡關山。

呂謦煒指出，根據媒體報導，已有熟稔經貿事務的資深官員警示未來倡議實施恐「成為台灣的緊箍咒」，也有我國駐WTO前常任副代表質疑倡議由美方主導，台灣多數的中小企業權益卻未能解決。民進黨政府爭取到的倡議，是否真的有利於台灣利益？應該比照美國，透過公開透明的國會監督，對外界充分釋疑。

呂謦煒認為，就連民進黨立委羅致政也表達「支持審查」的立場，可見民進黨政府不僅未與國人充分溝通，如今又意圖規避國會監督。《兩岸服貿協議》簽訂之際，在野的民進黨執意逐條審查、逐條表決，達不到要求就說是黑箱。

呂謦煒強調，但是民進黨政府執政後，竟鴨霸的主張《台美21世紀貿易倡議》送交立法院備查就好，連審查都不必，這不就是民進黨當初質疑的黑箱作業嗎？難道民進黨在野時不行，執政後就可以？再度彰顯民進黨換位置就換腦袋的獨裁雙標作為。