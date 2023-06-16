美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）軍事安全專家交流團15日由基金會中國計畫主席博明率領，赴總統府拜會蔡英文；博明建議台灣「嚇阻遠比戰爭更有用」，可採用一堆低成本機動、致命的小型武器。前空軍副司令張延廷認為，光講嚇阻，但沒實力，也是空話。他指出，我們沒有心防，也沒全民國防 ，只有軍人國防， 萬一要打仗，就是軍人的事，大家好像漠不關心，這是危機，但大家卻好像視而不見。

針對博明嚇阻比戰爭重要的說法，張延廷今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，嚇阻要靠實力，光講嚇阻，但沒實力，這是空話。實力強調的是能力和決心，但我們的能力在哪裡？還有為何而戰？而國軍在這方面的訓練和教育扎不扎實、以及是否徹底，都是問題，偏偏執政黨沒有去面對問題解決問題。比如去年4066個阿兵哥跑掉了，仗都還沒打，就退場離開了；那萬一打仗，搞不好會有4萬個阿兵哥離開。

張延廷接著指出，我們就是過度樂觀，因而自我感覺良好 ，以為天下無事，外國比我們還擔心。他點出，我們沒有心防，也沒有全民國防 ，只有軍人國防， 萬一要打仗，是軍人的事，大家好像漠不關心， 這也是危機，但大家卻視而不見。 心防比國防重要，買那麼多武器是沒有用的，先做好軍事教育，才是務本之道。

張延廷認為，全民國防才有戰力，至於全民兵役，之前兵役從4個月恢復到1年，大家都是負評的多，年輕人都不叫好，這代表貫徹有問題，更不用說全民皆兵。他不禁說 ， 很多東西政府都視而不見， 只會講冠冕堂皇的話，卻沒有具體力行的去做，並決心去改革，最大的問題就在這個地方。