被檢舉就是先開單？有男子開車行經台中市南屯區五權西路三段時，因經過工業區23路路口，竟遭到檢舉「未禮讓行人」，駕駛不免抱怨「行人闖紅燈，看見都會停讓，這種『看不見』，被檢舉就該算自己的嗎？」；對此，網友則表示「照往例一樣製單，不服要你自己去申訴」、「一堆明明看到燈號要轉紅了，還是照過不誤」。
一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳前、後行車紀錄器影片，影片拍攝地點位於台中市南屯區，從前方行車紀錄器影片中可見，駕駛行經五權西路三段上，並且左轉至工業區23路，行駛順暢並未有異，但駕駛卻遭檢舉「未禮讓行人」。
再從後方行車紀錄器可見，當駕駛要經過五權西路三段與工業區23路路口時，有2位女子闖紅燈走在斑馬線上，因遭到1輛排隊的小貨車後櫃擋住，駕駛才未清楚發現斑馬線上有「闖紅燈行人」；對此，原PO也抱怨表示「行人闖紅燈，看的見都會停讓，今天這種『看不見的』，被檢舉就該算自己的嗎？」。
影片一出，網友紛紛留言表示「照往例一樣製單，不服要你自己去申訴」、「行人無敵，這點感覺很差」、「拿影片去申訴」、「別懷疑，要是被檢舉了就是先開，有問題自己花時間去跑流程申訴」、「一堆明明看到燈號要轉紅了，還是照過不誤」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。