被檢舉就是先開單？有男子開車行經台中市南屯區五權西路三段時，因經過工業區23路路口，竟遭到檢舉「未禮讓行人」，駕駛不免抱怨「行人闖紅燈，看見都會停讓，這種『看不見』，被檢舉就該算自己的嗎？」；對此，網友則表示「照往例一樣製單，不服要你自己去申訴」、「一堆明明看到燈號要轉紅了，還是照過不誤」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳前、後行車紀錄器影片，影片拍攝地點位於台中市南屯區，從前方行車紀錄器影片中可見，駕駛行經五權西路三段上，並且左轉至工業區23路，行駛順暢並未有異，但駕駛卻遭檢舉「未禮讓行人」。

再從後方行車紀錄器可見，當駕駛要經過五權西路三段與工業區23路路口時，有2位女子闖紅燈走在斑馬線上，因遭到1輛排隊的小貨車後櫃擋住，駕駛才未清楚發現斑馬線上有「闖紅燈行人」；對此，原PO也抱怨表示「行人闖紅燈，看的見都會停讓，今天這種『看不見的』，被檢舉就該算自己的嗎？」。

然而，從駕駛的後方行車紀錄器可見，有2女子闖紅燈走在斑馬線上，正好被小貨車後櫃擋住視線。（翻攝自臉書爆料公社）

男子開車行經該路口時，竟遭檢舉「未禮讓行人」，他不禁抱怨「看不見(有人)」。（翻攝自臉書爆料公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「照往例一樣製單，不服要你自己去申訴」、「行人無敵，這點感覺很差」、「拿影片去申訴」、「別懷疑，要是被檢舉了就是先開，有問題自己花時間去跑流程申訴」、「一堆明明看到燈號要轉紅了，還是照過不誤」。