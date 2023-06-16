鍍面大廠盛餘鋼鐵16日召開股東會，會中通過去年財報案。去年稅後純益5.05億元，每股純益1.57元，股東會通過每股配發現金股利1.03元。

同時，盛餘股東會也舉行全面改選董事，新的董事會推選北村宗一續任董事長，且任命洪世強接任總經理職務。

盛餘公司指出，去年上半年配合鋼材市場行情上漲調整產品銷售價格，得以維持良好獲利表現。下半年起因國內新冠疫情導致人力不足及大型工程案進度延宕，造成庫存去化緩慢，買家預期價格會更加下跌而持續觀望，只願欠番補料。

與此同時，國外高爐廠減產幅度也小於需求減少幅度，價格開始急跌，進口鋼品因交期較長，不受買家青睞，使得公司內外銷接單量明顯減少。基此，盛餘去年全年營收121.57億元，較前年減少14.95億元，營業利益5.36億元，較前年也減少9.66億元，稅後純益5.05億元。

展望今年，盛餘表示，因中國調整防疫政策，美國放緩升息腳步，經濟復甦的徵兆浮現，但尚不現盡頭的俄烏戰爭與加速推動碳中和的趨勢，都讓台灣景氣面臨衰退壓力，市場環境依舊嚴苛。

在此艱難環境下，盛餘將強化現有顧客關係並與顧客緊密連結，開發新領域的用途與需求，推行數位轉型並開發對環境負擔較低的製程與產品，確實掌握市場與客戶需求，一步一腳印地打造穩定確保獲利的體制。

另外，中國的淀川盛餘（合肥）高科技鋼板公司雖受中國防疫政策影響，面臨嚴峻市場環境，銷售量仍穩定增加，營運表現持續增溫，將持續偕同母公司盡全力給予支援。

此外，盛餘股東會中也全面改選董事，選出新任七名董事與四名獨立董事，隨後新董事會選出北村宗一續任董事長。值得一提的是，原任總經理許清俊退休，因此，新董事會也任命企業服務部門副總經理洪世強接任新總經理，自6月30日起生效。