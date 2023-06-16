「2023南投縣客家文化節～客藝同樂」16日舉行宣傳記者會，17日晚間7時在中寮國中演出客家戲曲打頭陣。（楊靜茹攝）

金鐘獎節目主持人、客家妹陳明珠演唱客語歌開場，邀遊客暑假到南投縣走讀客庄。（楊靜茹攝）

重頭戲「靚靚草地音樂會」7月9日下午4時於中興新村大操場舉行，歡迎來野餐、逛市集、聽客家歌謠。（楊靜茹攝）

南投縣府推廣客家文化，16日舉行「2023南投縣客家文化節～客藝同樂」宣傳記者會，由金鐘獎節目主持人、客家妹陳明珠演唱客語歌開場，邀遊客暑假走讀客庄。南投縣長許淑華說，下月1日邀《茶金》女主角連俞涵演講，重頭戲「靚靚草地音樂會」9日將在中興新村大操場登場，歡迎來野餐、逛市集、聽客家歌謠。

南投縣民約48萬人，其中三分之一有客家血統或是客家人，南投縣文化局16日舉行「2023南投縣客家文化節～客藝同樂」宣傳記者會，許淑華與副縣長王瑞德、南投縣議員游顥、國姓鄉長邱美玲、南投市長張嘉哲、文化局長林榮森、南投縣客家協會理事長呂金燕及各鄉鎮客家協會理事長共襄盛舉，宣告系列主題活動並將於17日晚間7時登場，由國立台灣戲曲學院客家戲學系師生在中寮國中演出客家戲曲打頭陣。

重頭戲「靚靚草地音樂會」7月9日下午4時於中興新村大操場舉行，除了野餐派對及特色市集，當天還邀請金曲歌后朱海君、客家妹陳明珠、金曲獎最佳客語專輯黃子軒與山平快、金曲獎入圍團體同根生、客家流行音樂大賽冠軍林沛蕎，及客家協會、新住民、原住民輪番演出。

「名人講座」分別邀請電視劇《茶金》女主角連俞涵7月1日在中興新村國際演藝廳演講，另《愛情發生在三天後》女主角劉瑞琪則是7月29日的在南投縣文化局演講。還有客庄走讀一日遊，帶遊客體驗客庄人情味，跟達人學習客家麻糬和手工染布等，客家文化體驗營則可感受客家工藝之美。

許淑華說，南投縣可以說是民族熔爐，客家文化也是重要的一環，縣府擴大舉辦客家文化節活動，讓各鄉鎮市客家族群展現其特色，並結合流行文化，呈現客庄多層次的文化內涵及藝術工藝，讓客家文化透過不同演繹方式，希望有更多年輕朋友來參與，從認識客庄文化出發，進而喜愛客家文化。