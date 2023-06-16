足壇天王梅西昨晚率阿根廷國家隊在北京與澳洲踢友誼賽，賽中有個穿著梅西球衣的瘋狂球迷闖入場內擁抱梅西，並與保安展開追逐，直到氣力放盡躺臥在地被架走。北京市朝陽公安分局今表示，對於昨晚這位衝入球場的邸某某（男，18歲），朝陽公安分局已依法對其行政拘留，同時責令12個月內不得進入體育場館觀看同類比賽。

朝陽公安分局稱，興奮過後的邸某某也對自己的行為表達了歉意，接受公安機關處罰，並希望廣大球迷引以為戒，遵規守紀，共同維護好賽場內外秩序。