南投難敵猴痘疫情！南投縣衛生局指出，截至12日止，本縣累計2例本土病例，分別為35歲、51歲男性，發病日介於上月27日至28日，因身體長水泡、淋巴腺腫大等症狀就醫採檢通報確診，2人均無國外旅遊史，皆有高風險親密性接觸行為，匡列高風險接觸者7人。南投縣衛生局建議，接種猴痘疫苗預防。

南投縣衛生局局長陳南松指出，猴痘(Mpox)以性接觸傳播為主，須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，常見感染症狀，包括臉部、手腳與生殖器出現不同型態的皮膚病灶，淋巴結腫大、發燒頭痛、肌肉痠痛、小便時疼痛或排尿困難等。

衛生局表示，截至12日止，南投縣累計2例猴痘本土病例，分別為35歲、51歲的男性，發病日介於5月27日至5月28日，因身體出現水泡、淋巴腺腫大等症狀，經醫師評估後採檢並通報確診；經疫調匡列相關高風險接觸者、同住家人共7人，因猴痘病毒潛伏期為5天至21天，因此已對相關人員進行衛教並自我健康監測21天。

疫調人員指出，確診的2名男子均無國外旅遊史，不過都有高風險親密性接觸行為，1人完整接種2劑猴痘疫苗染疫，另1人無接種疫苗；目前2人已結束第1階段自主健康管理，進入第2階段居家自主健康管理。

陳南松呼籲，接種猴痘疫苗，是預防猴痘病毒最有效的方式之一，接種1劑有4成至8成保護力，而完整接種2劑猴痘疫苗，其保護力可趨近9成，2劑疫苗至少間隔4週（28天）以上才可接種；建議性病患者、多重性伴侶、性交易服務者等近半年有高風險性行為者，可至醫院接種猴痘疫苗；若出現疑似症狀儘速就醫並告知接觸史，保護自己與他人。