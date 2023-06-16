大鶴與威廉今（16日）出席董氏基金會2023「停止網路霸凌日」宣導記者會，大鶴提到當年在電影《我的少女時代》的表演課老師是許傑輝，問及對許印象如何，他表示當時比較專注在劇本、角色上，「沒有感受到新聞說的那個樣子」，也沒有耳聞許傑輝有過性騷擾，認為近日＃MeToo 浪潮延燒，大家應該學習如何去尊重別人的身體。

大鶴透露當時表演課主要著重在還原那年代的情境，「他會教我們聽當時的歌、模仿那個時候偶像怎麼走路」，至於有沒有需要「表演做愛」，大鶴說：「那次沒有這樣的課程。」強調完全不需要跟女演員親密互動，對於許傑輝性騷連環爆，他覺得不是當事人無法替他回應。

威廉則稱沒接觸過許傑輝，他觀察到網路很多人會檢討被害者，感嘆被害者當下可能無法遏制，「對方可能是長輩、前輩或是其他工作場合的上司，或有時覺得不要影響工作情緒，可能當有人有勇氣的時候，他願意說出來，真的不要去檢討這些被害者。」

此外，威廉提到懷孕6個月的老婆卓君澤，笑說還沒有當爸的感覺，還語出驚人吐露現在還是有「固定交功課」，隨即羞說頻率和次數有少很多，「我們有看過一些資料，這個過程對寶寶胎教不錯，就開心試試看。」

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