隨著綠色能源的興起，減少碳排放量已不只是一種口號，自行車旅遊早已成為熱門的綠色旅遊方式；北海岸及觀音山國家風景區管理處除了持續優化北海岸自行車動線及沿途景觀設施改善，也積極推動自行車旅遊活動，繼去年推出的「自主騎遊系列活動」，今年北觀處持續辦理「極點慢旅」自主騎遊活動，期望遊客能在慢速度下，感受不一樣的北海岸。

北觀處指出，這次活動為期4個月，依序推出「外木山」、「萬金」、「灣塔」、「雙灣」四條路線認證活動，只要到活動報名網站，報名本活動後，於該月份內，前往指定路線，並在指定地點「人、車、景點」合影，即可上傳網站，兑換北海岸自主騎遊認證活動證書。

四大路線指定拍照地點分別為「六月：外木山—情人湖濱海大道石頭／獅子公園／湖海灣」、「七月：萬金自行車道—野柳地質公園／中角灣國際衝浪基地(喔熊)」、「八月：灣塔自行車道—白沙灣／富貴角燈塔」、「九月：雙灣自行車道—不能說的秘密 ／芝蘭海上平台」，另外每個月的數位證書兌換期限至下個月5號，參與者可以輕鬆下載數位證書，一同響應環保，享受綠色旅遊。

北觀處表示，凡是在4個月內完成4大路線，並至官網上傳照片兌換證書者，均可參加抽獎活動，獎品為市價達4萬3800元的「道卡斯電動輔助自行車」，無法完成4條路線的騎士們也別失望，完成每月指定路線上傳數位證書至「北觀粉絲團-幸福北海岸」指定貼文，加碼月月抽出水壺架。

「開車太快，走路太慢，騎車才能看到人生最美的風景」，北觀處直言四條自行車道緊臨海岸，與海的距離不再只是隔窗相望，歡迎一起來皇冠海岸享受那片刻的悠閒，感受海風吹過，透過低碳小旅行，聽見浪與心的共嗚。