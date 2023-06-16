桃園市政府為減輕家長對巴比妥事件的疑慮，16日起由桃園市7家醫院提供居住於桃園市6歲以下幼童（另包括設籍在桃園，但是在外縣市就讀或生活的幼童）1次公費抽血檢驗，目前累計已接到49通諮詢電話並協助5位幼童預約掛號，其中1位已由醫師專業評估並安排抽血檢驗。

林口長庚兒童內科部副部長、台灣兒科醫學會祕書長歐良修表示，桃園市本次苯巴比妥鹽公費檢驗為針對6歲以下有疑慮之幼童，出現嗜睡、躁動等無法解釋之行為異常，或疑似有接觸不明藥品的情形才需要接受檢驗。歐良修提醒家長，幼童如果沒有相關症狀或疑慮是不用接受檢驗，避免非必要的採血。

衛生局指出，相關檢驗報告如有檢出異常部分，將由各醫院之醫師於門診進一步詢問幼童之用藥史及相關疾病史等，給予家長適切建議。後續對於報告結果，如仍有疑慮，將協助疑似檢體送台大醫院毒藥物鑑定暨檢驗中心分析複驗，以確保幼童身心健康。

民眾如有相關檢驗需求，可至桃園市政府衛生局網站之最新消息（網址：https://gov.tw/8vR），衛生局提供相關服務流程及7家醫院聯絡窗口，本次補助每名幼童1次苯巴比妥鹽濃度血液採檢費用，惟家長仍須自付掛號費、診察費等其他醫療費用。