矯正署敦品中學有學生因家庭弱勢，無力負擔交通費，更甚上班無暇懇親。有孩子甚至2年來沒看過家人。君達公司捐贈經費，提供弱勢學生家屬三節懇親、親子日、畢業典禮、出校日等交通、住宿費用。

學生小豪入校時，曾經和父親透過電話接見，但是沒幾句話就不歡而散，導師為協助其修補親子關係，常和父親通電話，父親態度冷淡，不斷敷衍。小豪則是認為無所謂，但是小豪父親從導師、保護官口中知道小豪表現，今年初主動打電話給導師，稱自己年輕也在桃園少年輔育院及新竹誠正中學，對於小豪狀況，自己也想來學校看。一直到今年3月，父子終於破冰，小豪也開始為未來做準備。

法務部長蔡清祥指出，有部分家長春節、母親節沒來懇親，平常也少來會客，主要是因為家長大多是因為工作、經濟或家庭照護等因素而無法親自到校探望孩子，並非是不願意來。他提到，他說，法務部從家庭支持進展到原生家庭，讓同學感到關懷跟愛，讓同學跟家庭接觸更加密切。

矯正署說，預估第一期大約可以幫助全國少年矯正學校約100多戶弱勢學生家庭，而且因為立意良善，讓更多的家屬可以見到孩子，矯正署提到，此方案在母親節已經實施，目前有30多戶辦理中，可以讓貧困弱勢家庭的家人，可以在沒有經濟壓力下來到學校。

校方說，過去曾有同學，在懇親會時，見到其他同儕與家人會面，自己總是坐在自己位置上，幾乎2年都未見到家人，未來有補助後，就可以協助其與家人見面。

本方案從母親節就已開始實施，目前也有30多戶辦理中，雖然補助金額不高，但對於貧困弱勢的家庭來說，這筆金額卻是讓家人可以在沒有經濟壓力的狀況下來到學校，關心自己的孩子，及時表達親愛關懷之情，同時也讓孩子跟家人見個面，純粹享受片刻家庭時光。