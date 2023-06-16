國家兩廳院主辦2023新點子實驗場，邀請台灣獨立編舞家張可揚帶來全新作品《在大道與廣場之間遇到一頭大象》，透過視障舞者、明眼舞者共創「非視覺舞蹈」，共同挑戰若無法「看見」，舞蹈可以如何被感知與理解。同時關注抗爭的身體與社會政治關係的互動，反思我們如何認知這個世界。 三位視障舞者皆來自不同的專業領域，與明眼舞者的配合從一次次的排練中培養出彼此的默契。

《在大道與廣場之間遇到一頭大象》，透過視障舞者、明眼舞者共創「非視覺舞蹈」，共同挑戰若無法「看見」，舞蹈可以如何被感知與理解。（鄧博仁攝）

《在大道與廣場之間遇到一頭大象》，在視覺限制的條件下，六位舞者發展出別於以往的舞蹈工作方式，不僅大量仰賴語言，更需要誠實的展露彼此對事物的認知與感受。（鄧博仁攝）

《在大道與廣場之間遇到一頭大象》，透過視障舞者、明眼舞者共創「非視覺舞蹈」，共同挑戰若無法「看見」，舞蹈可以如何被感知與理解。（鄧博仁攝）

在視覺限制的條件下，六位舞者發展出別於以往的舞蹈工作方式，不僅大量仰賴語言，更需要誠實的展露彼此對事物的認知與感受，這讓這支舞作創造了更多的可能性，無論從肢體的展現，還是明眼人看待這個世界的方式，透過視障表演者的引領，觀眾在打開自身感官後將會看到視覺先決所帶來的框架，編舞家張可揚表示「希望觀眾在欣賞這個作品時降低視覺的使用，打開自己的其他感官，試著去感受這舞者動作的開始是怎麼發生的。也摒除自身過去對於欣賞舞蹈的想像，大家或許會獲得更多。」

舞作名稱中的廣場與大道，即指中正紀念堂自由廣場與凱達格蘭大道，是台灣歷史上許多抗爭與社會運動的發生地，呼應「盲人摸象」的比喻。（鄧博仁攝）

舞作名稱中的廣場與大道，即指中正紀念堂自由廣場與凱達格蘭大道，是台灣歷史上許多抗爭與社會運動的發生地，呼應「盲人摸象」的比喻。（鄧博仁攝）

舞作名稱中的廣場與大道，即指中正紀念堂自由廣場與凱達格蘭大道，是台灣歷史上許多抗爭與社會運動的發生地，呼應「盲人摸象」的比喻，這些社會運動的場地在不同的時間點，其實也有不同的樣貌，而即便終點相同，其中參與的每個人所看到事件面相、動機、方法也不盡相同。舞作其中一段由視障舞者分享去年大陸「白紙運動」，從視障者使用的報讀系統中他所獲得的資訊只有「方框、方框、方框」，資訊的傳遞在大陸的社群上被遮蔽阻擋，張可揚讓舞者們手舉白紙展現各種姿態，透過編舞的安排、舞者的肢體呈現，傳達出無聲卻充滿力量的訴說。

舞作其中一段由視障舞者分享去年大陸「白紙運動」，從視障者使用的報讀系統中他所獲得的資訊只有「方框、方框、方框」，資訊的傳遞在大陸的社群上被遮蔽阻擋。（鄧博仁攝）

舞作其中一段由視障舞者分享去年大陸「白紙運動」，從視障者使用的報讀系統中他所獲得的資訊只有「方框、方框、方框」，資訊的傳遞在大陸的社群上被遮蔽阻擋。（鄧博仁攝）

舞作其中一段由視障舞者分享去年大陸「白紙運動」，從視障者使用的報讀系統中他所獲得的資訊只有「方框、方框、方框」，資訊的傳遞在大陸的社群上被遮蔽阻擋。（鄧博仁攝）

編舞家張可揚引領明盲共舞用生命碰撞出視覺之外的感知火花。（鄧博仁攝）

《在大道與廣場之間遇到一頭大象》將於6月16日至18日在國家兩廳院實驗劇場演出四場，誠摯邀請觀眾一同打開感官，享受明盲合作的舞蹈帶來突破框架的驚喜與感動。更多訊息詳見網站：https://bit.ly/3B5JJ4v