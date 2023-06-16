端午佳節將屆，為提高業者自主消防安全管理意識，桃園市消防局第三大隊16日於蘆竹區同致電子股份有限公司辦理災害防救演習，期能幫助消防人員熟悉轄區工廠災害危險因子、強化火場搶救效能及相關緊急應變措施。演練共計動員各式救災、救護車輛20餘輛及消防、義消人員90位，並協調環保署毒物及化學物質局、蘆竹分局、環保局、台電、自水來公司等單位配合參演，演習順利進行，過程非常逼真。

同致電子股份有限公司提供全球國際車廠高級輔助駕駛系統 (ADAS) 的解決方案以及各種車用電子產品，以超過 40 年的研發技術及專業服務，為亞洲汽車電裝品的領導品牌；本次演習地點選定為同致電子公司亦是考量該公司有著樓層高、樓地板面積大、火載量大等特性，藉由演習強化公司方及轄區消防單位之緊急應變能力。

演習邀請蘆竹區各大工廠防火管理人到場觀摩，同時也呼籲各場所應於端午連假前檢視場所內用火用電設備器具開關及確保消防設備為堪用狀態，指派專人保持緊急聯絡（管理權人、防火管理人、保安監督人）；萬一工廠發生緊急事故，該專人應儘速提供場所相關資料及到場協助。

演練內容包含自衛消防編組演練、火災搶救、大量傷病患救護處置、前進指揮所工作成立、人命救助、化災應變等多項演練外，另有消防搶救機器人及本局最新後勤照護車(Rehab)等特殊救災器材車輛之參演，展現消防局於嚴峻火場之救災量能，也是本次演習亮點之一。

消防局第三大隊大隊長簡慈彥表示，藉本次防災搶救綜合演練，可讓消防單位熟知轄區工廠特性，也能加強場所人員熟練災害發生時之緊急應變能力，期能將災害消彌於初期，降低災害之損失，「勿恃災之不來，恃吾有以待之」，希望能讓業者、民眾平安、喜樂渡佳節。