桃園龜山機捷A7一帶沒有大型綠地，居民期盼將公滯一能像桃園風禾公園般成為乾式滯洪池公園。日前在龜山舉辦說明會。桃園市水務局表示，居民希望納入溜冰場、遊具等，將籌措相關經費，預計在年底前完成規畫，並視經費辦理開工。

水務局表示，日前邀請公滯一滯洪池周遭管委會，當地里長，以及龜山區4名議員召開說明會，原先規畫以休憩散步公園進行主題設計，不過民代、居民建議設置溜冰場。因擔心噪音問題，不過鄰近社區管委會認為，目前建案的氣密窗都可以阻絕多數噪音，因此無相關意見，為此將溜冰此納入規畫。

對於經費部分，民代皆表示支持。水務局也說，工程經費已經向市府爭取預算支持，預計在年底前完成規畫，並視經費辦理開工。因有民眾期盼加入遊具，水務局說，遊具並非水務局專業，建議由專業局處規畫設計。水務局在公園部分會預留可供遊具擺設的空間，並由公園工程單位負責施工。

水務局表示，民代、里長、管委會都認同溼轉乾方向以及設立溜冰場、共融遊具，因此會朝這方向研議規畫。

市議員牛煦庭表示，滯洪池溼轉乾規畫成公園是水務局主責，建議找承包廠商時，應找較專業的工務局協助，雙方建立窗口，跨局處進行。他也提到，因公滯一過去民眾沒有需求，周遭停車位不多，未來一定要設置足夠，才不會有交通亂象。牛煦庭也說，在市政總質詢時，問過市長張善政預算問題，當時張善政親口允諾，相信沒有問題。

另滯洪池溼轉乾最大問題是後續安全及維護管理，例如設置警示牌及感應警報裝置，水務局說，如豪大雨警示、疏散，或者是公園被淹沒後，設施是否能維持等，都是需考量問題。

公滯一滯洪池在文化一路、樂善三路中間，主要用在A7一帶豪大雨時排水，可做公園初估面積約1.2公頃。另因A7大型綠地不足，人口有越來越多，因此地方才透過民代表達需求。

另桃園市長張善政16日出席訪視基層：桃園區座談會，現場各局處均與會，桃園各里里長出席，未來也將在其他區舉辦座談，吸收里長意見。