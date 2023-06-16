TVBS《光露營就很忙了》本周日（18日）將播出完結篇，總製作人林心如領楊謹華、郭雪芙、江宜蓉、楊祐寧、章廣辰，挑戰無水無電的野營生活。為了讓大家更了解野營狀況，製作單位將鍋碗與卡式爐都鎖起來，成員們必須找出竹筒鋸成鍋子、以打火石升火，完成指定料理任務，眾人哭笑不得紛喊：「有必要嗎？」對於節目將播出最終回，林心如也表示：「雖然艱辛但為我們創下許多美好回憶，也解鎖了許多我的第一次。」

6位成員為完成任務分工合作，林心如、楊謹華、郭雪芙、江宜蓉奮力鋸竹，這次的竹子比過去鋸的還要粗寬，鋸了兩個多小時，才逐漸有野炊鍋子的樣貌，而負責擊石點火的楊祐寧與章廣辰，點了許久還是無法燃火，好不容易升起來，還意外被章廣辰拿來當火種的草蓋熄，讓楊祐寧氣喊：「他竟然把好不容易升起的火蓋熄，我嚴重懷疑他是節目組派來的！」面對升不起來的火，楊祐寧苦笑：「可以用我們的怒氣升火。」在又餓又累的早晨，大家還遇上陣雨，兩組人馬嚴重遭受打擊。

《光露營就很忙了》本周播出完結篇。（TVBS提供）

為了完成解開鍋碗瓢盆箱子的任務，節目組安排成員們必須溯溪找到鑰匙，林心如挺身而出自願與楊祐寧、章廣辰、江宜蓉一同前往，未曾溯過溪的她，長途跋涉，雖然艱難仍克服往上爬到最頂端取到鑰匙。本集最終回，節目組也特地將大家的每一次露營照片印出，製作畢業紀念冊，江宜蓉熱淚盈眶表示：「好像就真的要結束了。」林心如、楊謹華、郭雪芙也跟著泛淚，感傷不已。