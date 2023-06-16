南韓人氣團體ASTRO成員文彬4月被經紀人發現在家中身亡，得年25歲，令親友和粉絲悲痛不已，不過所屬經紀公司Fantagio未公布死因，導致死因在韓網上瘋傳，對此，文彬媽媽在官咖呼籲所有人停止造謠，經紀公司也硬起來，決定通過法律來維護權益。

有名粉絲近日在論壇表示文彬去泰國開演唱會前，已感到身體不適，最後卻如期完成表演，接著砲轟Fantagio只考慮到ASTRO佔公司很大的營收來源，卻未盡到保護藝人的責任，甚至在文彬49日祭時，沒發表任何立場，卻照常在社群平台宣傳其他藝人的作品，根本沒把文彬放在心上。

對此，文彬媽媽13日晚間首度對外發聲，表示很謝謝粉絲們到靈堂送花跟信件，這份心意讓她覺得很溫暖，並表示許多人都在哀悼文彬，卻有一些人發表沒有根據的言論，讓身為媽媽的她，看了非常難受，不願意文彬過世後，仍成為八卦的主角，懇求各界停止散布不實言論。

但相關謠言依然未停止，經紀公司也不再忍耐，16日表示其實一直有注意到許多惡意言論，原本不想追究，但造謠者越來越超過，已嚴重超越道德底線，因此決定正式提告，並強調往後也會密切監視網路謠言，警告所有人如果再發生類似事件，絕對不會手下留情。

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