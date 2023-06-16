徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的華視《天才衝衝衝》日前邀王仁甫、屈中恆、何妤玟、周宜霈、余秉諺、劉雨柔、夏宇禾、黃豪平、陳伊及宜芳至節目中挑戰。本周最新一集，首輪單元為「動詞Tempo」全新玩法單字版，每位藝人這次只能接一個單字，整體難度大幅提升。其中，因隊友被淘汰而替補上場的王仁甫，一坐下就大搶拍，還一臉渾然不知的樣子直呼：「我不是慢嗎？怎麼會快。」曾國城馬上開酸：「聽說你是個唱跳團體。」

身為紅遍本土天團「5566」成員之一的王仁甫急忙解釋，太久沒上節目才會生疏，徐乃麟秒吐嘈他：「我告訴你，你太久沒來，你也可以真的不用再來了！」，王仁甫接著自嘲：「我也真的快不能來了。」兩人一搭一唱，笑翻眾人。

本周「動詞Tempo」笑料不只這一件，一開始是屈中恆因隊友的答案模稜兩可，製作單位不得不要求該回合重新、從他開始，未料這突如其來的再一次，讓為了連續出題、答題而絞盡腦汁的屈中恆思緒更加錯亂，最後語無倫次的出糗，一旁的隊長徐乃麟看不下去，趕忙救場：「他再過幾年就領老人卡，換下一個人開始吧。」

孰料幾個回合後，徐乃麟也跟著凸槌，上家出題「我吸的」他答「風」，但「吸風」這個用詞完全不合邏輯、引發眾議，徐乃麟卻一臉正經地跟曾國城唱起「西風的話」給自己台階下，反應超機靈。曾國城則忍不住自嘲自己和徐乃麟：「我們主持《天才衝衝衝》都18年了，再2年我們錄影都要帶看護了。」

單元「急中生字ㄅㄆㄇ」必須根據提示的注音符號聯想出「飯店會看到的東西」，錄影現場每個人一言一語的討論起來，甚至再三向製作人確認詞語的聯想範圍，徐凱希提醒眾人食物跟帶進去的不算，籃籃、何妤玟緊接著輪番提問「帶進去的女人算嗎」、「那傳播妹可以嗎」，曾國城無奈回：「有傳播妹長在飯店的？」沒想到巫苡萱卻道出：「駐店傳播妹呢？」秒吸引徐乃麟的注意、追問該店在哪裡，巫苡萱做起節目效果，賊賊地笑回：「等會私下告訴你。」旁邊的張文綺立刻爆料巫苡萱其實是「妹頭」，被徐乃麟笑虧：「原來副業做這麼大。」