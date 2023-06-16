6月19日為器官捐贈紀念日，雙和醫院積極響應器捐政策，日前在院內大廳舉辦「One Life Live Twice傳承生命接力賽」宣導活動，與器捐移植代言吉祥物小麥貝兒一同呼籲民眾加入支持行列，延續大愛精神，助等待器官移植的病人及家庭重獲新生。

雙和醫院器官捐贈移植委員暨醫療副院長劉燦宏表示，為傳承「生命有終，大愛無限」精神，雙和醫院自2008成立以來，便開始在院內外進行器捐推廣，舉辦超過上百場宣導活動，共號召逾6000位民眾簽署器官捐贈同意書，並將此意願註記於健保卡。迄今雙和醫院實際完成器官捐贈也近百例，影響不計其數。

雙和醫院社工師張文馨說，早期的民眾對生死議題較為抗拒，不願多談，常被認為觸霉頭，甚至直接轉身離去，隨著生命教育普及，器官捐贈不再是禁忌話題，且願意多跟醫院社工了解相關資訊，遺愛人間的想法同時萌芽。日前一位35歲的彭先生，某天夜間與朋友聚會，突然失去意識昏倒，送醫檢查後發現是自發性小腦出血及腦室出血壓迫腦幹，經救治後，仍因腦幹衰竭呈現重度昏迷。

院方器捐小組與家屬溝通器捐理念，並取得彭先生的父母親同意，得以緊急啟動器捐流程，隨即進行全國配對及器官可用性評估，最終共捐出心臟、肺臟、肝臟、小腸及兩個腎臟。此次捐贈手術，在多家醫院的合作下，經由多重器官捐贈共幫助7個受贈者及家庭得以重生。

劉燦宏認為，器官捐贈除醫病關係的建立外，也需要跨專業、跨醫院及跨縣市醫療的合作，過程中器官摘取與移植就像是和死神拔河般並不容易。除醫護專業與社工人員器官捐贈的推廣教育訓練外，器捐者家屬的悲傷輔導與陪伴也相當重要，近年政府針對器捐陸續推出優化政策，由雙和醫院顧問醫師、前健保署長李伯璋在2014年推動的「捨得：三親等優先移植」計畫，更是台灣領先全球實施之措施，讓器捐觀念昇華，成為不只是協助別人，更可以庇蔭家人的良好美意。