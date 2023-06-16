只要你花得起，上太空觀光不是夢！懷抱太空之夢的英國富翁企業家布朗森（Richard Branson）創辦的太空旅遊事業週四宣布重大消息，在預定本月底登場的研究飛行之後，今年8月起，每月飛航一班載客飛行，帶領購票旅客航向太空邊際。「維珍太空」喊了超過10年的商業太空飛行，終於即將成行。

綜合英國《每日郵報》、中東「半島電視台」報導，維珍銀河公司（Virgin Galactic）週四（15日）宣布，今年6月27日，維珍銀河的太空飛機將搭載一組由義大利空軍、義大利國家研究委員會的3名專家團隊上太空，預估在太空停留3天進行微重力研究，30日返航，機組員3人，包含正副機師與安全官，均為美籍。這會是維珍銀河載客太空飛行的處女航，代號「銀河01」（Galacitc 01）。

維珍銀河發布即將首度執飛載客航班上太空的影片。

Virgin Galactic will launch first commercial space flight this MONTH https://t.co/6fISPT4G6k via @MailOnline — Socrates1951 (@socrates1951) June 16, 2023

這趟研究飛行完成之後，「銀河02」會在8月初成行，使用以火箭為動力的太空飛機載客進行太空邊際之旅。過去10年之間，維珍銀河的商業載客太空飛行機票已賣出800張，首批每張價格20萬美元（約新台幣614萬元），如今要價45萬美元（將近台幣1382萬元）。該公司說，首批旅客已經取得登機後實際座位號碼。

太空飛機一旦抵達距離地球表面將近1萬5000公尺的太空，太空船「團結號」（VSS Unity）會從名為「白騎士2號」的「母機」脫離，在太空中漂浮一會兒，旅客可以解開安全帶，在靜謐、無重力的狀態下俯視地球。「團結號」有17面窗戶供旅客欣賞大景，幾分鐘之後，太空船點燃火箭引擎踏上歸途，降落在美國新墨西哥州沙漠之中的「美國太空港」（Spaceport America）跑道，。

維珍銀河2004年成立，研究太空短程付費旅行多年，2018年以「團結號」首度成功飛上太空，2021年終於取得美國聯邦政府許可，今年5月完成最後一次測試飛行。