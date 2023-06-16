中央氣象局局長鄭明典在其臉書稱「副熱帶高壓又回來了！」更指出「感覺梅雨要往長江流域去，台灣這邊快出梅了」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，目前來看預報至6月23日仍有降雨機會，24日、25日則為午後雷陣雨，之後整體大環境不利降雨，「可能6月底至7月中又是穩定的天氣」。

賈新興說，此波梅雨鋒面降雨主要落在高雄及屏東，為水庫進補不少，但可能仍是不夠，目前預估23日以前嘉義以南仍有降雨機會，但24日、25日後大環境為進入穩定的狀況，可能要期待有無颱風帶來降雨。

賈新興提及，目前來看今年冬季很有可能為聖嬰年，按照過去以往紀錄，聖嬰年隔年的春雨會較顯著，如果按這個劇本的話則一期稻作問題較少，但面對氣候變遷、水資源更趨珍貴，呼籲民眾應節水面對。

中央氣象局短期氣候預報指出，模式溫度指標預測，未來兩週（17日至30日）溫度大致高於氣候平均值。雨量指標顯示，未來兩週皆有降雨訊號，但強度較弱。本期溫度及雨量指標各預報成員分散度大，預報不確定性較高。