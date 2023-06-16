高雄捷運接軌世界，行銷國際！今日高雄捷運公司與日本旅行株式會社(Nippon Travel Agency)簽訂「高雄好玩卡(Kaohsiung Fun Pass)」日本代售合作。高雄捷運表示，2015年起與日本旅行株式會社合作發售實體卡，也是首次交由境外旅行社進行代理販售。透過雙方合作，盼吸引更多日本遊客前來高雄觀光。

日本旅行株式會社是日本歷史最悠久的旅行企業，主力經營日本國內旅遊市場，曾於2018年獲得日本旅遊業界顧客滿意度第一名，是日本民眾旅遊最常使用的旅遊服務平台之一。

高雄捷運公司董事長楊岳崑（右）與日本旅行株式會社董事秋山秀之（左）簽訂「高雄好玩卡」日本代售合作。（崔正綱攝）

今日日本旅行株式會社董事秋山秀之率隊，在觀光局長高閔琳等人的見證下，與高雄捷運公司進行簽約高雄好玩卡待售合作。

高捷公司表示，與日本歷史最悠久、市佔第二大的日本旅行株式會社合作，可期增加觀光及旅遊熱度，期待雙方跨海合作，帶動疫後觀光交通服務新契機。高捷公司積極將捷運軟、硬體優化，打造友善搭乘環境以提升觀光運量。

高捷公司指出，更與觀光局合作推出不同主題旅遊套票商品，期望藉由三方合作資源，行銷高雄國際觀光，吸引更多日客搭乘高雄捷運暢遊高雄。

高雄捷運公司與日本旅行株式會社攜手，盼能吸引更多日本遊客來高雄觀光。（崔正綱攝）

此外，高捷公司也與日本京阪集團共同行銷，即日起不但可以在高雄捷運的美麗島站看到日本京阪地區特色景點與京阪電鐵美照；而在日本京阪電鐵的各重要車站，更可以看到由高捷蜜柑站長領軍賣萌為高雄觀光宣傳的照片、影片。

雙方更以「日台景點輝映之旅」為主軸，把雙方電車沿線上的文化、歷史、自然的景點巧妙對應比較，期待兩家友好交流，吸引更多日本旅客，前來台灣搭乘高捷，探索高雄。