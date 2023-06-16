台灣指數公司今（16）日公布「臺灣上市500大報酬指數」2023年第二次成分股定期審核結果，成分股新納入味王（1309）等22檔、同時刪除台達化（1203）等22檔。成分股納入和刪除之變動自6月16日盤後生效。該指數為凱基臺灣500N所追蹤的指數。