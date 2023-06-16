此次成分股納入22檔：味王、台苯、江申、春雨、毅嘉、志聖、皇普、根基、長榮航太、夏都、零壹、融程電、辛耘、邁達特、安普新、龍德造船、錼創科技-KY創、永道-KY、雲豹能源-創、泓德能源-創、雷虎、商億-KY等。
成分股刪除22檔：台達化、大洋、力鵬、伸興、信錦、中化、厚生、海悅、盟立、益航、中航、安泰銀、益登、和鑫、建漢、茂林-KY、誠美材、禾聯碩、界霖、大豐電、百和興業-KY、大華等。
台灣指數公司今（16）日公布「臺灣上市500大報酬指數」2023年第二次成分股定期審核結果，成分股新納入味王（1309）等22檔、同時刪除台達化（1203）等22檔。成分股納入和刪除之變動自6月16日盤後生效。該指數為凱基臺灣500N所追蹤的指數。
此次成分股納入22檔：味王、台苯、江申、春雨、毅嘉、志聖、皇普、根基、長榮航太、夏都、零壹、融程電、辛耘、邁達特、安普新、龍德造船、錼創科技-KY創、永道-KY、雲豹能源-創、泓德能源-創、雷虎、商億-KY等。
成分股刪除22檔：台達化、大洋、力鵬、伸興、信錦、中化、厚生、海悅、盟立、益航、中航、安泰銀、益登、和鑫、建漢、茂林-KY、誠美材、禾聯碩、界霖、大豐電、百和興業-KY、大華等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。