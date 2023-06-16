此次成分股納入22檔：味王、台苯、江申、春雨、毅嘉、志聖、皇普、根基、長榮航太、夏都、零壹、融程電、辛耘、邁達特、安普新、龍德造船、錼創科技-KY創、永道-KY、雲豹能源-創、泓德能源-創、雷虎、商億-KY等。

成分股刪除22檔：台達化、大洋、力鵬、伸興、信錦、中化、厚生、海悅、盟立、益航、中航、安泰銀、益登、和鑫、建漢、茂林-KY、誠美材、禾聯碩、界霖、大豐電、百和興業-KY、大華等。

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