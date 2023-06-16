台灣指數公司今（16）公布「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」2023年第一次成分股定期審核結果，成分股納入華城（1519）等6檔、刪除和大（1536）等6檔，預計自6月16日盤後生效。該指數為永豐智能車供應鏈（00901）ETF追蹤連動。