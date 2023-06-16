特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數成分股納入6檔：中興電、華城、中華、大同、飛宏、啟碁；成分股刪除6檔：和大、中鋼、建大、正崴、友達、台半等。
00901成分股納華城等6檔 刪和大等6檔
台灣指數公司今（16）公布「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」2023年第一次成分股定期審核結果，成分股納入華城（1519）等6檔、刪除和大（1536）等6檔，預計自6月16日盤後生效。該指數為永豐智能車供應鏈（00901）ETF追蹤連動。
台灣指數公司今（16）公布「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」2023年第一次成分股定期審核結果，成分股納入華城（1519）等6檔、刪除和大（1536）等6檔，預計自6月16日盤後生效。該指數為永豐智能車供應鏈（00901）ETF追蹤連動。
特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數成分股納入6檔：中興電、華城、中華、大同、飛宏、啟碁；成分股刪除6檔：和大、中鋼、建大、正崴、友達、台半等。
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