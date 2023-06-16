台灣指數公司今（16）日公布「台灣全市場半導體精選30指數」2023年第二次成分股定期審核結果，成分股納入愛普*（6531）、刪除智原（3035）， 自16日盤後生效。該指數為新光臺灣半導體30（00904）ETF所追蹤的指數。