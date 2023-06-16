00904成分股納入愛普*、刪智原 20:152023/06/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣指數公司今（16）日公布「台灣全市場半導體精選30指數」2023年第二次成分股定期審核結果，成分股納入愛普*（6531）、刪除智原（3035）， 自16日盤後生效。該指數為新光臺灣半導體30（00904）ETF所追蹤的指數。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬英九破壞體制 綠委：破壞大法官任期交錯制度 賴清德：推動投資臺灣三大方案 鼓勵廠商根留臺灣 費半走跌 台積電下殺3元至588 台股小跌20點 #愛普 #智原 #新光臺灣半導體30 #成分股納入 #半導體 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》祥碩總座林哲偉：今年優於去年、2024有信心 12:382023/06/16 財經 陶博館邀學者花3年成冊 「台灣陶瓷史」 出版上市 12:052023/06/16 生活 NBA》「導師」柯瑞盛讚韓德森：他是本屆新秀最棒射手 09:202023/06/16 體育 元大特選電動車N 成分股增刪各五檔 20:372023/06/16 財經 《半導體》西安廠擬賣美光 力成：營業負面衝擊有限 12:182023/06/16 財經 煮30顆水餃破22顆他崩潰 業者教1招「皮不爛」完美上桌 16:492023/06/16 生活 《美股掃瞄》押注升息近尾聲 標普500、那指收14月高點 08:382023/06/16 財經 機電類權重上限10％報酬指數 成分股增二檔 20:272023/06/16 財經 CNN：駭客藉軟體漏洞發動網攻 影響美聯邦機構 03:272023/06/16 國際 高薪高福利！台積電、玉山金、信義房屋入選臺灣高薪100指數成分股 10:002023/06/16 財經 不敵風吹雨打！台灣船傾斜變危船 南市府著手解體拚園區轉型 16:042023/06/16 生活 凱基臺灣500N成分股 大汰換22檔 20:142023/06/16 財經 《南方，寂寞鐵道》金馬導演最難挑戰 6小時拍片拍到懷疑人生 12:292023/06/16 娛樂 00907成分股納南亞等4檔、刪台泥等4檔 20:372023/06/16 財經 00901成分股納華城等6檔 刪和大等6檔 20:152023/06/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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