今年1月，因談到烏克蘭防空飛彈誤擊第聶伯羅社區大樓造成人民死傷，而遞出辭呈的前烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）本週五（16）在以色列特拉維夫接受視訊訪談時，談到這一次反攻烏軍怎麼會死傷如此慘重，阿列斯托維奇說出：「給美軍來打都會輸。」痛批西方在給予F-16戰機或其他戰機上錯失時機。

🇺🇦 "L'infanterie verse du sang par litres."



Oleksiy Arestovych a parlé des raisons de l'échec de la contre-offensive.

Selon lui, cela s'est produit parce que l'armée russe s'est vu accorder 9 mois pour pouvoir se renforcer.



"Même l'armée américaine ne pourrait pas prendre ces pic.twitter.com/t4X0z1awMJ — Senior 🇫🇷 Старший француз (@patriot_senior) June 16, 2023

綜合外電和俄羅斯國防部16日例行報告，許多外媒已經直接報導本次大反攻烏軍傷亡慘重，在俄羅斯總統普丁13日（二）召開的記者見面會後，俄防部公佈了自6月4日以來烏軍發起反攻之後南部戰線的烏軍傷亡數字高達7500人，各式戰甲車高達150輛。經公開資訊情報來源@Rybar按裝備殘骸地理位置，就俄軍已公布空拍畫面來分析至少已確認了101輛，至於人員傷亡數字本報以及公開情報來源皆無法核實。

Zaporizhia direction (June 15)

▪️We managed to identify 101 damaged AFU vehicles. In reality there are many more.

▪️Makarovka is under the fire control of Russian troops.

▪️The offensive of the AFU will develop in two directions: Orekhov - Danilovka and Orekhov - Tokmachka. pic.twitter.com/VKL1GNcb60 — Rybar Force (@rybar_force) June 15, 2023

今天稍早阿列斯托維奇在視訊訪談到反攻時上表示：「先前在國際論壇上，人們都緊張地詢問反攻的情況。我直接了當的說：

根據你們自己的軍事準則（military doctrine），只有在擁有空優的情況下對抗事先準備好的防禦工事，才有機會成功

「他們說我們的步兵屍山血海，這是因為你們，是否願意提供F-16這個問題…太難了。」「但他們說俄羅斯已經佔據了防禦陣地，情況很不妙。」

「重點問題在這邊，聽好了，自從赫爾松右岸地區解放以來，到這一次展開新的反攻，經過了多久？9個月是誰給予他們這樣的時間？

是誰給了他們9個月的時間構築防禦陣地？

親愛的朋友們，如果在這次反攻之後，再給他們9個月，然後再等第2次大反攻，然後再給他們9個月，到第3次反攻，能指望取得什麼巨大的成功嗎。」

到時候就不是3條防線而是9條防線，就算給美軍來打也打不贏