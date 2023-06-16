機電類權重上限10％報酬指數 成分股增二檔 20:272023/06/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣指數公司今（16）日公布「臺灣指數公司特選機電類權重上限10％報酬指數」2023年第六次成分股定期審核結果，此次成分股納入倚天酷碁-創（2432）、科風（3043）二檔，無成分股刪除，並自6月16日盤後生效。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《產業》SCFI指數連二黑 美東、美西線跌逾13％ 恒指升211點 科指三周累計飆14.7％ 元大特選電動車N 成分股增刪各五檔 #科風 #倚天酷碁-創 #機電 #權重 #報酬指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 2023美販運人口報告香港評級上調 批美以人權做汙名化工具 10:212023/06/16 兩岸 歐盟氣候監測機構：6月初全球均溫大幅創新高 14:142023/06/16 國際 滬指早盤升0.37％ 深成指升0.56％ 13:142023/06/16 財經 《金融股》合庫金去年資產創新高 通過派利1元 17:192023/06/16 財經 《產業》鼎新電腦攜手台灣微軟 發表「METIS」新平台 17:192023/06/16 財經 《金融》美國通膨數據優於預期 對美股風險轉向回升 11:482023/06/16 財經 遭控至少性騷10人 朱凱翔突PO《倚天屠龍記》暗指1事 08:132023/06/16 政治 鏡電視勞檢外流路徑曝！ 陳信瑜收資料秒傳給蔡壁如：回應索資 16:482023/06/16 政治 農機補助卡關議員電話被打爆 議會指農民遭煽動 13:402023/06/16 政治 台電通霄電廠18萬瓩「快打部隊」新機組商轉 有助夏季供電 16:312023/06/16 政治 《期貨》台指期開盤下跌44點 金、電強弱不一 09:082023/06/16 財經 高薪高福利！台積電、玉山金、信義房屋入選臺灣高薪100指數成分股 10:002023/06/16 財經 《國際經濟》本周全球股市表現 兩個多月來最強 16:392023/06/16 財經 很多人做錯了！手機充電別亂插 「1順序」弄反下場更慘 17:062023/06/16 科技 《盤後解析》神龍擺尾又爆量 周線連5紅 14:082023/06/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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