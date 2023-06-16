民進黨爆出前青年部主任蔡沐霖性騷吃案、霸凌受害者，黨中央今(16日)下午召開記者會公布調查結果，指出蔡的情節嚴重確實屬實。但今日有媒體獨家報導，蔡沐霖親自寫了封「致許立明秘書長的一封信」，內容反控受害黨工人際關係複雜、工作態度不佳，對於自己的職場霸凌，則稱是受害黨工因恐慌症誤解對話內容，還扯出時任新聞部主任的北市議員顏若芳。媒體人黃揚明分析，蔡沐霖是在操作媒體，拖人下水、魚死網破，「他要用媒體審判民進黨」，要脅黨中央的調查報告不能對他不利。

黃揚明今在政論節目《新聞大白話》指出，今天有新聞媒體獨家報導，蔡沐霖給許立明的親筆信，裡面還有附上的Line對話記錄截圖，「為甚麼媒體可以全文刊登，還有附件？很簡單，蔡沐霖在操作媒體，不想要不明不白的被處理掉，還想要重返政治工作」。

但黃揚明直言，蔡沐霖在信中塑造出來的世界觀，跟受害黨工指控內容「幾乎是平行世界」，包括蔡稱受害者將「規腹火」聽成「規覽脬火」，這些兩人的對話完全都死無對證。

黃揚明分析，蔡沐霖現在操作的目的，第一是要戰清白，還想回到民進黨工作。第二個，「他要拖人下水」，據蔡沐霖在信中稱，顏若芳在知悉受害黨工有交往對象後，還提醒受害者「偷吃要記得擦嘴」，以及受害黨工在前任青年部主任吳濬彥任內就已經身心受創，要黨中央調查。

黃揚明認為，「蔡沐霖現在的行為叫做魚死網破，要讓民進黨不得安寧」，而對於蔡沐霖稱可能會提告、上法院尋求司法正義，「民進黨培養出的就是這種人才，不惜把整個民進黨拖下水」，在民進黨公布整個調查報告時，蔡沐霖發出這封親筆信，用意很清楚，「他要用媒體來審判民進黨」，藉此要脅民進黨的調查報導不能對他不利。

黃揚明也感慨，蔡沐霖的手段真的很高明，「民進黨每個人都好高明、好厲害，到底是從哪裡學會這些鬥爭技巧」。