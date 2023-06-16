特選臺灣優選入息存股指數成分股此次納入4檔：南亞、1504東元、2027大成鋼、2603長榮；成分股刪除4檔：台泥、2207和泰車、2883開發金、2888新光金等。

00901成分股納華城等6檔 刪和大等6檔
凱基臺灣500N成分股 大汰換22檔
《美股》分析：「Fed傳聲筒」喊7月會升息；美股來到「甜蜜點」
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