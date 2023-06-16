台灣指數公司今（16）日公布「特選臺灣優選入息存股指數」2023年成分股定期審核結果，成分股納入南亞（1303）等4檔、刪除台泥（1101）等4檔，成分股變動自6月16日盤後生效。該檔指數為永豐優息存股（00907）ETF所追蹤的指數。