特選臺灣優選入息存股指數成分股此次納入4檔：南亞、1504東元、2027大成鋼、2603長榮；成分股刪除4檔：台泥、2207和泰車、2883開發金、2888新光金等。
00907成分股納南亞等4檔、刪台泥等4檔
台灣指數公司今（16）日公布「特選臺灣優選入息存股指數」2023年成分股定期審核結果，成分股納入南亞（1303）等4檔、刪除台泥（1101）等4檔，成分股變動自6月16日盤後生效。該檔指數為永豐優息存股（00907）ETF所追蹤的指數。
台灣指數公司今（16）日公布「特選臺灣優選入息存股指數」2023年成分股定期審核結果，成分股納入南亞（1303）等4檔、刪除台泥（1101）等4檔，成分股變動自6月16日盤後生效。該檔指數為永豐優息存股（00907）ETF所追蹤的指數。
特選臺灣優選入息存股指數成分股此次納入4檔：南亞、1504東元、2027大成鋼、2603長榮；成分股刪除4檔：台泥、2207和泰車、2883開發金、2888新光金等。
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