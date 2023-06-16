【立綱氣象報報】鋒面北抬 局部陣雨明顯 山區局部霧

梅雨滯留鋒逐漸往北移動，又加上西南風影響，明（17）日中南部的降雨機會仍不可小覷，不過越晚下雨機率越低。氣象主播戴立綱說，梅雨季即將宣告結束，下周一（6/19）起北部高溫上看35度，到了端午連續假期依舊炎熱，要注意中午過後還是有機會下雨。

氣象局資料顯示，明日滯留鋒往北部海面移動，台灣附近吹南至西南風，仍有水氣，中南部降雨機率高，不定時有陣雨或雷雨，其他地區普遍多雲、偶有短暫陣雨，長時間外出仍建議攜帶雨具，晚間鋒面遠離，越晚降雨機會越低，各地僅有零星雨勢，「這波鋒面的影響也告一段落」。

溫度方面，明日各地高溫可達31至33度，南部近山區會更熱，氣象局對台南、花蓮發布高溫黃燈警示，局部地區恐飆36度以上高溫，體感偏熱，而各地低溫約24到26度，感受較舒適。

下周日（6/18）各地普遍多雲到晴，但仍要注意午後雷陣雨。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，受到太平洋高壓西伸影響，下周日（6/18）北部、中部天氣晴朗，南高屏有局部短暫陣雨；下周一到下周三（6/19~6/21）北部高溫35度以上，「梅雨季結束了」，中南部午後偶有降雨；下周四、下周五（6/22、6/23）端午連續假期天氣炎熱，南部午後零星降雨。

值得注意的是，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，下周日（6/18）雖然台灣附近的水氣有減少趨勢，但中南部沿海凌晨到上午降雨機率仍高，午後降雨熱區轉為內陸山區；北部、東半部普遍多雲，午後熱對流也會帶來局部陣雨。