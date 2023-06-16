台中市政府「1999市民專線」今（16日）下午1點20分左右接獲民眾自稱在台中歌劇院放置炸彈，將於下午4點引爆，台中第六分局獲報後立刻前往會同歌劇院方疏散人員，並進行地毯式搜查，第一階段並未發現可疑異物，初步調查報案民眾的IP位於日本；男星劉亮佐恰巧在國家歌劇院彩排，他曬出現場照片「我們在現場，目前平安」。

根據《三立新聞網》報導，劉亮佐彩排到一半就聽到廣播要撤出場館外，廣播通知所有人到館外集合，才知道裡面疑似有炸彈，後來四點半檢查完就讓人員入內，劉亮佐說「我演了15年也沒有碰過」。而他當時也拍下在台中歌劇院外的狀況，只見劉亮佐臉上的麥克風還沒摘，身後的那維勳背著背包一臉錯愕，密密麻麻有不少人都站在原地等候，他寫下「我們在現場，目前平安」，並加上晚上表演的舞台劇《寶島一村》的標籤。網友紛紛留言：「祝平安順利演出」、「嚇壞村裡的大家了」、「人真多」、「天哪，太恐怖了。斗哥注意安全啊」。

舞台劇《寶島一村》由知名舞台劇導演賴聲川執導，2008年首演至今已十五週年，世界巡迴將近300場，林青霞曾讚揚「看得我如醉如痴，時而感傷時而欣慰，有時大笑，有時哭得抽泣；淚還沒乾又破涕而笑；還沒笑完又哭將起來。」近期在台中、高雄、台北巡演，有屈中恆、那維勳、李劭婕、許乃涵、劉亮佐等人參演。