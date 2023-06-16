國民黨總統參選人、新北市長侯友宜持續整合藍營，今(16)日下午前往拜會前副統連戰、國民黨副主席連勝文父子。連勝文稍早也在臉書貼出三人合照，指出「明年因藍軍不團結，再讓民進黨及Lie僥倖當選，那兩岸之間就更不可能有任何溝通及化解敵意的機會」，強調只要國民黨團結，只要支持藍軍的朋友們願意給我們一個機會，這個世界上就絕對沒有過不了的關，打不贏的仗。

連勝文表示，父親連戰今日下午會見侯友宜時，除關心近況外，也鼓勵侯友宜面對挑戰一定要有泰山崩於前而面不改色的勇氣！堅定自己為國家奮鬥、為萬世開太平的信念，勇往直前努力爭取每一張選票，2024年一定要為了台灣百姓，拿回執政權！

連勝文說，父親過去這三年多，健康面臨許多挑戰，不僅經歷多次手術，數次中風，所幸上帝保佑，最後都能化險為夷！但身體狀況卻並非十分穩定，在這種情況下，本應靜心休養，但我父親卻依然高度關切國民黨及侯市長明年的選舉！他的聲音聽起來或許脆弱，但他還是希望能盡他的一份力量，訴諸國民黨團結，同時請求所有藍軍的支持者能夠與國民黨共同奮戰，才能在國家面臨狂風暴雨之際力挽狂瀾、永保台灣和平！

連戰也送給侯友宜一套回憶錄；連勝文提到，我父親在回憶錄上市記者會中曾提到，他自幼成長於戰亂，而戰爭實在太可怕了，沒有經歷過的人無法了解戰爭的恐怖！所以中華民族絕對不能夠再經歷戰爭，我們也絕對不能讓我們的子孫被戰火荼毒！父親說他一生貢獻給中華民國，且努力推動兩岸和平，可說是俯仰之間已無愧於心，他只希望我們這些後輩，能夠接續著為中華民國奮鬥，同時繼續為兩岸和平及百姓的福祉而努力！

連勝文說，連戰願意站出來支持侯友宜，不是因為侯個人、甚至不只是為了國民黨，而是為了我們所有人的下一代、為了台灣的孩子們，希望台灣的孩子們都可以在和平的環境中，健康快樂的成長！

連勝文強調，兩岸現今兵兇戰危，而且兩岸官方之間沒有任何溝通管道！而若明年因藍軍不團結，再讓民進黨及Lie僥倖當選，那兩岸之間就更不可能有任何溝通及化解敵意的機會！現在兩岸危險的情勢，並不只是因為台灣與大陸之間的隔閡，而是同時牽扯進了世界強權間在地緣政治上激烈的鬥爭！

他提到，上周美國海軍USS Chung-Hoon與大陸蘇州號隔一百多公尺，差點在台海相撞！同時美軍與中共空軍之間，在台海上空互相挑釁、距離越來越近，若不幸在台灣近空發生像2001年南海軍機相撞的意外情況，則不論是海上或空中的突發事件，都有可能立即讓台灣捲入一場激烈的武裝衝突，變成世界大戰的戰場。

連勝文說，「所有國民黨的夥伴們，以及所有支持藍軍的朋友們，不論你是因為個人喜好，或意氣之爭，甚或網路風向而不願意在此刻支持國民黨的總統候選人侯友宜市長，那麼最終我們只會掉入敵人精心設計的陷阱，重蹈過去愚蠢的覆轍！這種作法的結果與把我們孩子送上戰場的劊子手民進黨一樣，都是對不起自己，也對不起台灣的下一代！」他也始終相信，只要國民黨團結，只要支持藍軍的朋友們願意給我們一個機會，這個世界上就絕對沒有過不了的關，打不贏的仗。