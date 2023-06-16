中華女子競技體操傳回佳績，正在新加坡舉辦亞錦賽，中華女將聯手拿到147.397分，僅次於中國大陸和韓國，獲得銅牌，並且取得9月底在比利時的世錦賽入場券，這也攸關著明年巴黎奧運的參賽資格。

中華隊此次前往新加坡參加亞錦賽就是為了爭取世錦賽入場券，進而拿到巴黎奧運門票，可惜男子成隊在少了唐嘉鴻的情況下最終只獲得第6名，接下來只能靠選手爭取各單項資格了。

女子成隊則在丁華恬的領軍下發揮得非常出色，分別在平衡木拿到36.166分、地板項目獲得37.866分、跳馬項目37.266分、高低槓項目36.099分，總分加起來是147.397分，擊敗哈薩克、菲律賓、烏茲別克等國家，緊追在中國大陸163.529分、韓國160.095分之後，獲得銅牌，也取得前進比利時參加世錦賽的入場券。

中華民國體操協會秘書長江建東表示，由於世錦賽與杭州亞運時間強碰，到底如何取捨必須等代表隊回國後再討論，屆時有可能兵分兩路參賽。