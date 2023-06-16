知名作家、主持人吳淡如近日接下保健食品代言， 在廣告拍攝現場展現「高效率」，不僅開拍前的走位、測光都不假他人之手，原本一個鏡頭，預計要拍15分鐘，她都能精準在10分鐘內完成。

吳淡如甚至連在化妝間裡，都不得閒，彷彿像是一台超級電腦，忙著處理寫稿、核對Podcast訪綱、發布臉書貼文，梳化1.5小時下來，如同千手觀音，同時完成5、6件工作，讓身旁工作人員，全都看傻了眼，她笑說：「要讓每一分鐘發揮最大價值。」

吳淡如平時就注重健康保養，希望可以維持好體力，做任何事情。（悠活原力提供）

而精準有效率，也與保健食品悠活原力的品牌理念「讓照顧身體，成為更有效率的事情」相符，進而促成這次的合作。吳淡如也表示，「擁有好的健康狀態，才能更悠活、更有活力做任何事情，來完成每一個階段的人生篇幅。」現在的她，十分注重養生健康，讓自己有更多時間陪孩子。

和吳淡如一同拍攝廣告的小助理Sherry（左），因為外型神似陳妍希和連俞涵，明星臉受到許多討論。（取自吳淡如臉書 ）

吳淡如最新的廣告中，跟她一同拍廣告的小助理Sherry，也因外型神似主演過《神鵰俠侶》的小龍女陳妍希和連俞涵綜合體，受到許多關注。Sherry看到吳淡如本人，更難掩興奮：「過往拍攝平面作品比較多，這次能跟淡如姐一起拍廣告，是我目前最難忘的經歷，她會主動和我互動，舒緩我的情緒，很謝謝淡如姐在現場的照顧。」