特選高股息低波動股價指數此次成分股納入21檔：卜蜂、統一、聚陽、中碳、長榮鋼、汎德永業、彰銀、京城銀、遠東銀、兆豐金、欣興、智易、遠傳、中磊、瀚宇博、上海商銀、精誠、啟碁、復盛應用、南電、可寧衛等。

成分股刪除21檔：台塑、新纖、宏碁、英業達、華碩、微星、潤弘、裕民、富邦金、開發金、元大金、新光金、華立、緯創、臻鼎-KY、桂盟、台郡、台表科、GIS-KY、南茂、寶成等。

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