臺灣指數公司今（16）日公布「特選高股息低波動股價指數」2023年第1次成分股定期審核結果，成分股新增欣興（3037）等21檔、刪除台塑（1301）等，成分股調整自6月16日盤後生效。該指數為元大台灣高息低波（00713）ETF所追蹤的指數。