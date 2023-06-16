清純系女星郭碧婷多年前將工作重心轉往大陸，2019年嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，陸續生下一對子女，家庭美滿的她卻傳被拍到憔悴身影，讓她被形容是「豪門生子工具」；最近郭碧婷與向家替兒子舉辦周歲宴，一家人合照她也美回仙女模樣，但穿著寬鬆的她腹部看似隆起，護肚行為也引起網友瘋猜「懷第3胎」。

向太今（16日）在微博上發文，曬出全家人溫馨合照，透露孫子向笙17日滿周歲，配合她的直播活動提前過，感謝粉絲們的祝福；畫面中向太抱著孫子笑得合不攏嘴，還有郭碧婷女兒小奶皇也被向華強抱著，大家一起圍在蛋糕前唱生日快樂歌。

郭碧婷在拍照時手放在微微隆起的腹部，讓網友不禁瘋猜她又懷孕了。（圖／摘自向佐微博）

郭碧婷穿著一襲粉白色長裙，狀態和前段時間憔悴身影相比，根本恢復仙氣飄飄的美人，而向佐也把她緊緊抱在懷裡；但眼尖網友注意到，郭碧婷穿著寬鬆腹部仍看出隆起，她和向佐都會護著她肚子，不免讓人猜測「有喜了」，網上也紛紛討論郭碧婷是否又懷上第3胎。

其實從郭碧婷嫁入向家升格豪門媳婦後，迅速生下一對子女也讓她被形容是「生子工具」，在向佐爆出桃色事件，她也沉默以對；沒想到向太昨（15日）突然點讚一個影片，內容是向佐表示暫時不會與郭碧婷公開上節目，因為他們需要更多的生活，讓外界更好奇二人婚姻狀態。