國立海洋生物博物館（屏東海生館）為鼓勵12年國教學生透過閱讀探索海洋，今年續辦第4屆台灣科學節「奧祕海洋」徵文暨繪圖活動，主題為「鯨豚與我」，即日起徵稿至7月31日止，館方表示，此次設立高達88個獎項、總獎金7萬以上，還有活動專屬限量毛巾衣。

館方指出，第4屆徵文主題為「鯨豚與我」，希望學生了解鯨豚的生理與生態後，在科學的基礎上發揮創意，以文字或圖畫反思人類與自然間的關係，而今年除延續往年分為徵文組、繪圖組、特別繪圖組外，繪圖組參賽對象放寬至學齡前兒童。

此外，今年館方還設立高達88個獎項，除了頒發適用學習歷程檔案的中英文獎狀，更提供總獎金7萬以上的豐厚獎勵，館方說，得獎的同學除了獎金外，還能獲得特別設計的活動專屬限量毛巾衣，盼藉此鼓勵學生們除了透過文字「知海」，也能到走入自然「親海」，進而「愛海」。

而館方為讓同學們優秀的創作讓更多人看見，將於8月舉辦人氣獎投票，邀請民眾為心儀的作品投下一票，並且配合「2023第4屆臺灣科學節」的推動，得獎作品預計在11月份「城市遇見海生館」特展展出，也會將作品集結成冊出版。

館方表示，此次徵文採線上報名，即日起徵稿至7月31日，全是免報名費，詳情請見活動官網。