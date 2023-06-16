前高雄市長韓國瑜明（17）日生日，新北市議員葉元之認為，這剛好就是一個很好的時機，建議侯友宜可以祝壽。而韓國瑜今（16）日晚間和原高市府局處首長聚餐，受訪時直言聚會目的非常單純，就是老團隊大家聚在一起。當被問到「侯市長有跟您聯絡了嗎？」韓國瑜回應「謝謝大家，謝謝」！
國民黨2024總統參選人侯友宜近日民調落後，部分藍營支持者擔憂繼續下去事態不妙，不過國民黨新北市議員葉元之認為，侯僅被徵召1個月，應給他更多時間努力，並說明天是一個很好的時機，直接獻上一招幫助侯整合高雄市前市長韓國瑜。
葉元之進一步說，韓國瑜是非常大肚的人，連過去公開跟他對嗆的郭台銘都願意見，更何況只是被質疑幫的不夠多的侯友宜，並提到明天是韓國瑜的生日，剛好就是一個很好的時機，建議侯友宜可以打電話或是錄影片祝壽。
而韓國瑜今（16）日晚間聚餐畫面也曝光，出席生日餐會的有前台中市長胡志強、現任台北市副市長李四川、前高雄市政府新聞局長王淺秋等人。
韓國瑜在進入餐廳之前接受媒體訪問時表示，市政府團隊選在台中，很多局處長南來北往，比較方便大家共聚一堂，聚會目的非常單純，就是局處長大家勞燕分飛，在不同的單位服務，有的人也退休了，有這機會高雄市政府老團隊大家聚在一起，這就是今天聚餐主要目的，非常感謝大家的關切。
有媒體詢問，「侯市長有跟您聯絡了嗎？」韓國瑜僅回答：「謝謝大家，謝謝」，隨即走進餐廳。
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