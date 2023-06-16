距離2024年總統大選愈來愈近，中天新聞針對「決戰2024，你想政黨輪替嗎？」進行街訪，多數民眾表示，他們是想要政黨輪替，因為民進黨已經執政8年，差不多夠了。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(16日)派出記者針對「決戰2024，你想政黨輪替嗎？」進行街訪，有一位婦女說，「執政黨現在不好呀！他們也做8年，夠了啦！」還有一位先生直言，「絕對的權力，是絕對的腐敗，他們也占權力這麼久了，國民黨不管推誰出來，我會選，因為我是希望民進黨不要再做，因為再做就10幾年」。

有一位正妹則表示，「輪替就是好事，才不會就是被占據的感覺呀，就是太安逸了啦！民進黨，不能讓他們太安逸呀！就是都不換的話，所以可能還是要輪替一下」。

年輕人紛紛表示，「希望輪替，我覺得沒有做很好，就想換人做做看」、「他們(民進黨)上去太久了，就是換人做做看吧，對呀！」、「讓人民有更多種選擇，是一件好事」、「想政黨輪替，我想說，因為可能一個政黨在一個位置久了，它的那個思想會固化」、「就輪替呀，阿每個人做做看嘛！說不定有人做的好，有人做得不好」。

不過，也有年輕人認為，「不想，因為小英做得不錯」、「不想政黨輪替，賴清德吧，因為我們家比較偏向民進黨」。